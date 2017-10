Las fuerzas de seguridad capturaron esta tarde al director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quetzaltenango, identificado como Mario Enrique Solís Calderón.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- lo sindica de revelación de información confidencial o reservada, en procesos que se siguen contra funcionarios y exfuncionarios de la comuna altense.

De acuerdo al Ministerio Público (MP), Solís habría revelado información sobre requerimientos en una investigación, aunque no dieron más detalles por estar en reserva.

Cobertura Erick Colop y Shirlie Rodríguez

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.