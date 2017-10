Diputado Arístides Crespo pierde inmunidad luego de 27 años en el Congreso de la República

El congresista, quien ha representado a Escuintla desde 1990, no se presentó este jueves a la plenaria del Congreso de la República, sin argumentar motivos. Su falta se registra un día después de perder la inmunidad.

Crespo, quien ha pasado por las filas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), donde tuvo más protagonismo, Partido de Avanzada Nacional (PAN), Partido Patriota (PP) y ahora en el Movimiento Reformador (MR), será investigado por la contratación irregular de personas cuando integró la junta directiva del Congreso en el 2015.

El miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio con lugar el antejuicio en contra de nueve diputados que integraron la directiva que dirigía Luis Rabbé, prófugo de la justicia —acá solo Crespo sigue en el Congreso—, porque existen elementos para que sean investigados por la contratación de 180 personas, quienes devengaban salarios entre Q10 mil y Q15 mil sin llegar a laborar.

Perfil de Crespo

Nombre completo: Arístides Crespo Villegas.

Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1949.

Distrito al que representa: Escuintla

Partidos registrados desde 2011 en el portal del Congreso: FRG (2011), PP (2011), independiente (2015), Bloque Independiente (2015), PP (2016) y Movimiento Reformador (2016).

Comisiones que integra este año: Comisión de Previsión y Seguridad Social, y Comisión de Turismo.

Iniciativas presentadas: Desde el 2008, en registros del portal del Congreso, hasta el 2016 se registran 24.

Grado académico: El portal del Congreso no deja descargar su perfil.

Así estaba integrada la junta directiva del Congreso que debe enfrentar a la justicia:

Luis Rabbé, presidente.

Arístides Crespo, vicepresidente.

Julio César López Villatoro, segundo vicepresidente.

Selvin García, tercer vicepresidente.

César Fajardo, primer secretario.

Edgar Cristiani, segundo secretario.

Manuel García Chutá, tercer secretario.

Carlos Herrera, cuarto secretario.

Carlos López, quinto secretario.

Con información CSJ, Prensa Libre y Congreso de la República / Foto: Prensa Libre

