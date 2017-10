Por Fernando Castellanos con información de Martín Calderón.

Quetzaltenango. Luego de realizar la audiencia de primera declaración, dejan en libertad al director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quetzaltenango, Mario Enrique Solís Calderón.

El Juez Primero de Primera Instancia Penal, Milton Estrada, decreto la libertad inmediata, pues consideró que el Ministerio Público (MP) no presentó suficientes pruebas en este caso.

Solís fue detenido la tarde de este lunes por el delito de revelación de información confidencial o en reserva, en investigaciones que se hacen en la comuna altense. El operativo fue coordinado por la Fiscalía Especial Contra La Impunidad (FECI) del Ministerio Público.

“La falta de mérito no significa que sea inocente” dijo el juez de turno.

