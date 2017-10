Cuatro gobernadores opositores aceptan ser investidos por la Constituyente

Cuatro de los cinco gobernadores opositores electos en los últimos comicios regionales en Venezuela juraron ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Un paso que amenaza con hacer saltar la frágil unidad opositora. La vocera de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó la decisión de “infame”. El oficialismo saluda la decisión y llama a los nuevos líderes regionales a trabajar juntos.

Es una foto que quedará en los archivos. Se trata de una imagen en la que se puede ver a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, la excanciller Delcy Rodríguez, juramentando a cuatro de los cinco gobernadores de la oposición que fueron electos en los recientes comicios regionales. La escenificación de uno de los golpes más duros que el chavismo haya asestado a sus contrincantes políticos, ya fragilizados tras la última batalla política perdida.

Y el golpe llegó por la propia decisión de los gobernadores electos Laidy Gómez (Táchira), Ramón Guevara (Mérida), Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) y Alfredo Díaz (Nueva Esparta); de claudicar ante las amenazas presidenciales y subordinarse a la ANC.

La ley establece que los gobernadores deben jurar ante los consejos legislativos, pero la Asamblea Constituyente —creada para redactar una nueva Constitución en Venezuela—decretó hace algunos días que antes de eso deberían subordinarse a este órgano. Desde ese momento tanto el presidente como los líderes chavistas multiplicaron los mensajes señalando que todo gobernador electo debía acatar este proceso, de no ser así quedarían inhabilitados para nuevos comicios.

Tan solo el también opositor Juan Pablo Guanipa, electo por el estado de Zulia, se desmarcó de la juramentación. ‘Les dije que llegaría a la gobernación, no para arrodillarme a ningún poder que no representa nada, que ha sido fraudulento, sino para defender Zulia’, dijo Guanipa.

El gobernador electo de Zulia se arriesga a que su caso sea tratado por desacato. Así lo ha dicho el presidente Maduro.

La amenaza de la implosión

El gesto de los cuatro gobernadores opositores deja al descubierto las grandes diferencias de estrategias que conviven al interior de la opositora MUD. De hecho, antes de los comicios ya existían discrepancias entre el sector abstencionista, que decidió dar un paso al costado en estas elecciones, y el grupo de aquellos que siguen apostando por la vía electoral. Claro que la MUD había sido unánime al rechazar el juramento ante la Constituyente —rechazada por un amplio espectro de la comunidad internacional—. Unanimidad que sólo duró hasta este lunes.

Y las reacciones han llegado en cadena. Primero fue la sorpresa y luego el llamado a la acción, como lo hizo el partido Primero Justicia, de Henrique Capriles, que a través de un comunicada pidió a la coalición “tomar decisiones”. Por su parte Voluntad Popular, del líder Leopoldo López, calificó la movida de los gobernadores como una “acción de traición y engaño”.

La vocera de la MUD y diputada por el Estado Miranda Delsa Solórzano dijo este martes a RFI en español que “esa decisión personal de los gobernadores no es avalada por ningún dirigente de la Mesa. La hemos calificado como el ‘día de la infamia’ pero ratifica que en Venezuela hay una dictadura que humilla al adversario y que lo obliga a someterse a inconstitucionalidades para decirle al pueblo que su voto no sirve de nada.”

Lo cierto es que los cuatro gobernadores pertenecen al partido Acción Democrática – que luego de esto podría incluso ser expulsado de la coalición -. Su líder Henry Ramos Allup es un claro representante de la línea pragmática, que sigue viendo en las elecciones una opción, tanto así que se especula con sus intenciones presidenciales, las mismas que pueden verse seriamente dañadas si sus compañeros de coalición deciden aplicar mano dura contra lo que algunos ya denominan ‘traición’.

Con información de Radio Francia Internacional

