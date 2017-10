Condenan a cinco años a policía por pedir dinero a cambio de liberar a hombre

Juan Alberto Coronado Orozco, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) enfrentó juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango por los delitos de cohecho pasivo y abuso de autoridad.

El juez Domingo Cali determinó que, en base a las pruebas que se presentaron, Coronado es responsable del hecho que le acusó el Ministerio Público (MP), y por ello lo condenó a 5 años de prisión inconmutables y pagar una multa de Q50 mil.

El MP dio a conocer que el hecho fue el 30 de marzo de este año, en la 15 avenida y 7ª calle, zona 3 de Xela, cuando Coronado, en un recorrido de vigilancia junto al agente Selvin Itzep, capturaron a Israel Reanda Simaj, sindicado de los delitos de robo y violación en grado de tentativa.

La acusación indica que ingresaron a Reanda a la patrulla para continuar el proceso legal, pero al llegar a las afueras del Centro Regional de Justicia, zona 6, los dos agentes le pidieron el número telefónico de su esposa, y la llamaron para negociar la libertad.

Según las investigaciones, Coronado Orozco pidió Q6 mil para dejar ir a Reanda, pero la esposa indicó que solo tenía Q4 mil, los cuales les entregó, pero los agentes requerían de la cantidad exacta que pidieron al inicio y le dieron el plazo para entregarlo a finales de marzo.

Para garantizar el pago, los agentes se quedaron con algunas pertenencias del capturado. Cuando llegó la fecha en que debían entregar el dinero, el caso ya había sido denunciado, y por ello, cuando los agentes fueron a recoger el dinero a la 13 avenida, zona 3 de Xela, fueron capturados.

Con información de Shirlie Rodríguez

