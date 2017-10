Condenada a 12 años por explotación sexual de menores de edad con Colomba Costa Cuca

Lorena Monroy Alvarado de Cabrera debe pasar los próximos 12 años en la cárcel, luego que el Ministerio Público (MP) fundamentará que ella explotaba sexualmente a una niña y a una adolescente.

La condena fue en Coatepeque, pero los hechos se registraron en Colomba Costa Cuca. Aparte de estar en prisión, Monroy deberá pagar Q300 mil.

De acuerdo al MP, la condenada, aparte de prostituir a las menores, las obligaba a beber licor y fumar. Las pesquisas determinaron que les cobraba Q100 a los hombres que llegaban por las menores de edad.

Con información de Shirlie Rodríguez

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.