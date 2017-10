Este jueves, los concejales de oposición de la Municipalidad de Quetzaltenango, pidieron un informe al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) para ver detalle de proyectos.

Roberto Soto, uno de los concejales opositores de la gestión del alcalde Luis Grijalva, dijo que pidieron información porque los proyectos —que no detallaron la cantidad— se pueden perder sino se ejecutan.

Los concejales indicaron que solicitarán información al director de la Oficina Municipal de Planificación para determinar el nivel de avance de las obras.

Con información de Martín Calderón

