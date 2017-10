Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jalapa, al observar que Juan Carlos Estrada, de 86 años, esperaba bus y nadie paraba, lo trasladaron a su vivienda.

Elementos transportaron, en una unidad policial, a Estrada a su residencia ubicada en el barrio La Democracia, Jalapa.

Esta acción es parte del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitario, que desarrollan las fuerzas de seguridad.

Con información de Policía Nacional Civil

