Cataluña, a un paso de proclamar la independencia

El parlamento catalán abre este jueves un pleno extraordinario de dos días que podría desembocar en una proclamación de independencia, mientras el Senado en Madrid se prepara al mismo tiempo para autorizar la suspensión del autogobierno de la región.

La crisis más prolongada de la democracia española, el desafío secesionista catalán, entra en su fase decisiva, con el inicio de un plenario extraordinario del parlamento en Barcelona.

El objetivo es decidir la respuesta a los planes de suspensión del autogobierno que, horas antes del debate, todavía no estaba clara. En el gobierno independentista de Carles Puigdemont existen divisiones entre declarar la secesión o convocar elecciones.

El miércoles se reunió hasta la madrugada para intentar encontrar un acuerdo con los partidos y asociaciones independentistas. A las 10 horas (España) debe haber otra reunión del ejecutivo regional, según la prensa española.

En el pleno está prevista una intervención por tiempo ilimitado de Puigdemont, que debe ser respondida por todos los grupos políticos antes de suspender la sesión. Las votaciones no llegarían hasta el viernes, cuando podría proclamarse la secesión.

La última puerta al diálogo entre independentistas y poder central pareció cerrarse definitivamente el miércoles cuando Puigdemont declinó acudir al Senado a presentar sus alegaciones.

Horas antes, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que no quedaba otra vía que la intervención a través del artículo 155 de la Constitución, nunca utilizado en las últimas décadas de democracia en España.

Mediante éste, Rajoy pide destituir al gobierno catalán y limitar los poderes del parlamento regional, entre otras medidas, hasta convocar elecciones regionales antes de seis meses.

La medida supondría un terremoto político en Cataluña, que recuperó su autogobierno tras la dictadura de Francisco Franco, y Puigdemont ya advirtió que podría declarar la independencia en respuesta.

Según él, los resultados del referéndum inconstitucional del 1 de octubre, ganado ampliamente por los separatistas, pero con una participación del 43% y celebrado sin apenas garantías, le permiten constituir una república en esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes.

Anhelada históricamente por los nacionalistas, esta república amenaza con ser muy efímera ante la hostilidad de Madrid y la Unión Europea y la profunda división que despierta en los catalanes.

Tampoco se antoja fácil la intervención desde Madrid, ante el rechazo que levanta en amplios sectores de Cataluña. “A lo mejor hay resistencia”, reconoció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la radio Cadena Ser, advirtiendo a los funcionarios que “hay que cumplir la ley”.

El principal interrogante es saber qué cámara apretará antes el gatillo: si el Senado dando el visto bueno a la suspensión de la autonomía catalana o el parlamento en Barcelona declarando la independencia.

En su estrategia de mano dura, el gobierno de Rajoy cuenta con el apoyo del opositor Partido Socialista, de la formación liberal Ciudadanos, y en el plano internacional, de sus socios de la Unión Europea.

El gobierno catalán parece aislado a pesar de sus denodados esfuerzos para recabar la atención internacional.

Con información de Radio Francia Internacional

