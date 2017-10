Los miembros del ex Concejo Municipal de Quetzaltenango fueron citados este lunes para el desarrollo de una audiencia por un proceso judicial en su contra; sin embargo, fue suspendida por la falta del Ministerio Público (MP) y de un juez.

Los ex funcionarios municipales deben enfrentar a la justicia es una posible malversación de fondos, en el 2012. La audiencia se desarrollaba en un Juzgado de Paz.

Según la acusación del MP, la corporación municipal que era dirigida por Jorge Barrientos, hizo transferencias de dinero de las cuentas de inversión para funcionamiento.

Con información de Shirlie Rodríguez

