La campaña que se ha viralizado en redes sociales #YoTambién, ha evidenciado el acoso y abuso en contra de mujeres en varios países. Con esta propuesta pretenden hacer conciencia de erradicar el acoso callejero, abuso sexual, violencia física, acoso laboral y cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

Los testimonios, que se han conocido a través de Facebook y Twitter, reflejan que el acoso es un problema que se ha dimensionado, porque mujeres de distintas partes del mundo se están uniendo para dar a conocer su historia de cómo fueron víctimas.

Keren Escobar, de la agrupación Oxib Kat que trabaja con adolescentes y mujeres víctimas de violencia en Quetzaltenango, explica que la violencia se ha naturalizado en la sociedad, y eso lleva a que se tome como algo normal. Menciona que como mujeres debe existir apoyo para evidenciar los casos y denunciarlos.

La delegada de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) en Quetzaltenango menciona que estos casos de violencia contra las mujeres son constantes e insta a denunciar ante las autoridades para dejar precedentes.

Con información de Shirlie Rodríguez / Fotos: eldefinido.cl e Internet

