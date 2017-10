Arnoldo Vásquez Jacobo, 54 años, fue atacado a balazos en el cantón Los Pérez, aldea Sintaná, El Quetzal, San Marcos.

Según la versión de familiares, desconocidos llegaron a su vivienda y sin mediar palabras lo atacaron.

Vásquez fue trasladado a la Emergencia del Hospital de Coatepeque.

Con información de Antonio de León

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.