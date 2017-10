Este miércoles, agentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desarrollan operativos en Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Totonicapán. Se conoce que las detenciones son por irregularidades en municipalidades.

A continuación, el listado de los detenidos en los operativos:

INMUEBLE 1: En la zona 1 de Nentón, Huehuetenango.

APREHENDIDO: César Adán Barillas Alonzo, de 50 años.

DELITO: Cohecho pasivo

INMUEBLE 2: 6ª avenida A 6-16, zona 4 de Huehuetenango.

APREHENDIDO: Fredy Eduard Alvarado Barrios, 46.

DELITO: Cohecho pasivo.

INMUEBLE 3: Aldea La Cumbre, San Gaspar Ixil, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Jorge López Morales, 57.

DELITO: Concusión y cohecho pasivo.

INMUEBLE 4: En la zona 6, colonia Las Delicias, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Delia Isabel Batz Calderón, 35.

DELITO: Asociación ilícita y estafa propia.

INMUEBLE 5: 4ª calle 9-14, zona 1 de Huehuetenango.

APREHENDIDO: Lázaro Gómez Gómez, 65.

DELITO: Asociación ilícita y estafa propia.

INMUEBLE 6: 4ª calle 1-52, zona 3 de Aguacatán, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Víctor Rodríguez López, 64.

DELITO: Concusión y cohecho pasivo.

INMUEBLE 7: Paraje Chatsague, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

APREHENDIDO: Fidel Olegario Sontay Sica, 46.

DELITO: Cohecho pasivo

INMUEBLE 8: Barrio Pabilla Nahuala, Sololá.

APREHENDIDO: Manuel Irineo Itzep Chox, 45.

DELITO: Cohecho pasivo.

INMUEBLE 9: Río Blanco Chiquito Aguacatán, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Gaspar Marquin Simón, 64.

DELITO: Concusión y cohecho pasivo.

INMUEBLE 10: Cuarto Callejón 8-15, zona 9 de Huehuetenango.

APREHENDIDO: Lusbin Adriel Santos Tohon, 36.

DELITO: Cohecho pasivo

Con información de Erick Colop

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.