Este jueves, el alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, durante la inauguración de trabajos de recapeo en la carretera Cito Zarco, en Zunil, donde llegó el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo que la situación de Xela es por la falta de pago del Boleto de Ornato.

El jefe municipal de Quetzaltenango, al preguntarle sobre si los quetzaltecos tienen la ciudad que merecen dijo: “Yo creo sí, que quiere que haga con un centavo del boleto de ornato”.

Sobre el resto de problemas que aquejan a la ciudad, dijo: “Hoy en día ya tenemos algunos eventos con el tema de agua y drenajes, y estamos trabajando para sacar el evento del bacheo mayor”.

Con información de Erick Colop

