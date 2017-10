El alcalde de Cabricán, Jairo López, de nuevo fue citado ante la justicia, esta vez porque fue denunciado por un vecino quien indicó que fue maltratado por el jefe municipal. La citación es para que acuda al Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, pues de ahí es la jueza pesquisidora.

La denuncia indica que el vecino llegó a una oficina de la Municipalidad de Cabricán para solicitar información para cortar un árbol, pero en ese momento ingresó el alcalde y lo insultó por los datos que requería, situación que generó la denuncia ante el Ministerio Público (MP).

El jefe municipal declaró ante el juez a cargo de la pesquisa y dijo que esta denuncia es por conflictos que hubo con el denunciante, quien fue empleado municipal y con quien existen procesos laborales pendientes por resolver.

Después de la pesquisa, se trasladará el informe a la Sala Quinta de Apelaciones para determinar si el alcalde podría perder su inmunidad.

López ya perdió inmunidad luego de que procediera la denuncia que interpuso la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por la falta de tratamiento de la basura en el municipio.

Con información de Shirlie Rodríguez

