Quetzaltenango. Xelajú entrenó la mañana de este martes en el Mario Camposeco de la zona 3 altense. Cristian Albizures se une a la lista de jugadores trabajando diferenciado y que son posibles bajas para enfrentar a Cobán Imperial el próximo sábado a las 20:30 horas.

Albizures presenta una contusión en la rodilla izquierda, sufrió un golpe en el partido ante Sanarate FC el pasado domingo, donde el “Rebaño” perdió dos goles a cero en El Progreso. Estará bajo observación en las próximas 36 horas para determinar su participación ante los príncipes azules.

LAS BAJAS

Xelajú tiene cuatro bajas confirmadas para enfrentar a Cobán Imperial.

En duda aún se mantiene César Morales, que se recupera satisfactoriamente de su esguince grado dos en el tobillo izquierdo. El cuerpo médico mantiene un porcentaje alto de probabilidades, en la opción para Rónald Gómez de poder alinear al azteca el sábado.

PRIMER ONCE DE LA SEMANA

GUARDAMETA (1): José Carlos García.

DEFENSAS: (4):

VOLANTES (3):

DELANTEROS (2): William Zapata y Mario Castellanos.

|<<<GALERÍA>>>|

*Haga “clic” y deslice*

Rónald Gómez programó un doble turno de trabajo para este martes. El “Rebaño” permanece en la cima del Apertura 2017 con 28 puntos.

