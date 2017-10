Fotografías La Nación

México. Este 25 de octubre se cumplen cinco años, de que el CSD Xelajú MC escribiera una página dorada en su historia, tras eliminar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF al Club Deportivo Guadalajara en territorio azteca.

El partido se disputó en el estadio Omnilife, llamado así en el año 2012. Era el último partido de la fase de grupos.

Los chivos le habían ganado a las chivas en el Mario Camposeco en el primer enfrentamiento (1-0) y al estar empatados en puntos, el enfrentamiento directo entró como criterio de desempate, sobre todo el gol de visita que lograron los quetzaltecos (2-1) para poder clasificarse a siguiente ronda como primer lugar del grupo 8.

El tercer lugar del grupo fue para el W Connection de Trinidad y Tobago.

LOS GOLES

Jesús Sánchez de Chivas abrió el marcador al minuto 43´.

Luis Morales amplió la ventaja al minuto 65´, era el dos a cero en favor del “Rebaño” azteca.

El histórico gol de clasificación altense, lo marcó el tico Allan Alemán a los 78 minutos del tiempo corrido.

Los chivos lograban boleto para cuartos de final, para así enfrentar a Monterrey en el año 2013, esta última serie la terminaron perdiendo ente el cuadro regio.

EL ONCE DE XELAJÚ MC

DIRECTOR TÉCNICO: Hernán Medford.

El histórico jugador holandés Johan Cruyff observó desde el palco el partido, pues dirigía en ese entonces el proyecto deportivo del Guadalajara, el banquillo estaba a cargo John van ‘t Schip, quién abandonó puesto en 2013.

RESULTADOS DE XELAJÚ EN FASE DE GRUPOS

Regresando a Guatemala, Xelajú MC recibió reconocimiento en el estadio Armando Barillas, en el primer partido disputado tras la gesta histórica. Los dirigidos de Hernán el “Pelicano” Medford, terminaron ganando ese partido ante Escuintla.

