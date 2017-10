Vecinos copan a supuestos asaltantes en la zona 10

Un grupo de personas, quienes viajaban en un bus, auxiliaron a mujer quien había sido asaltada en el ingreso a la Nueva Ciudad de Los Altos, zona 10 de Quetzaltenango.



La mujer, de 25 años, se dirigía a su trabajo en una de las residencias del lugar cuando dos hombres, quienes iban en una motocicleta roja, la interceptaron.



"Ellos me agarraron por detrás y con una mala palabra me pidieron mis cosas y me dijeron que hoy si se las iba a pegar", dijo la víctima, quien por seguridad omitió su identidad.



El piloto de la unidad del transporte colectivo embistió a los dos sujetos y fue así como los detuvieron.



Luego de varios minutos de golpearlos, a uno de ellos lo amararon, y el otro intentó escapar, pero a pocas cuadras fue detenido por otro grupo de vecinos.



Los detenidos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes indicaron que José Federico Rojas Marín, de 18 años, y Edy Eduardo Vásquez, 20, originarios de Tierra Colorada Baja, fueron enviados al Centro Regional de Justicia.



Vecinos de la Nueva Ciudad de Los Altos se han organizado, pues no es la primera vez que se reportan asaltos en el sector.



Con información de Erick Colop