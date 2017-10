Sin denuncias por construcción de camellón en zona 3 de Xela

En el Juzgado de Asuntos Municipales de Quetzaltenango indicó que no existe una denuncia por la construcción del camellón central entre las 12 y 13 avenidas, zona 3 de Quetzaltenango.La jueza de Asuntos Municipales, Tully Jacobs, explicó que en el Juzgado no se ha recibido ninguna denuncia de vecinos que se opongan a la construcción de este camellón."Tengo conocimiento que existe autorización de parte del Concejo, pero no he recibido un acuerdo que diga todo lo contrario", añadió Jacobs.El domingo, mientras se desarrollaba la construcción del camellón, vecinos indicaron que el Concejo dijo que en 15 días debían parar y analizar el proyecto, y que no se había cumplido el plazo cuando iniciaron la colocación del proyecto.Yorleni Cajas, vecina, indicó que solicitaron información al alcalde Luis Grijalva y él mencionó que no había ordenado nada. Cajas añadió que solicitarán el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para evitar estos trabajos, los cuales no han respetado el proceso legal.Diana Córdova, otra vecina del sector, indica que están en desacuerdo porque vulnera los derechos de la población, además que el permiso para hacer este camellón se ve como una decisión “clientelar” que beneficia a los empresarios.Otros vecinos pedirán que la empresa deje en buen estado los adoquines que retiraron, porque esta es una de las pocas calles en buen estado de la ciudad.Diego Meckler, de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), dijo que el domingo llegó al sector a notificar a los trabajadores de la empresa que debían paralizar el trabajo, porque no se han concluido los procesos administrativos; sin embargo, no se detuvieron los trabajos, por ello notificó al Concejo.Con información de Martín Calderón y Shirlie Rodríguez