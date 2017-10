Ríos Montt, a sus 91 años, enfrenta de nuevo a la justicia

El ex jefe de Estado de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, enfrenta este viernes a la justicia luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) decidiera repetir el juicio en su contra por genocidio —Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, según la Real Academia Española—. Afuera del Tribunal un grupo de personas llegaron a exigir justicia.El juicio se desarrolla a puerta cerrada en el Tribunal de Mayor Riesgo B, y aunque sea hallado culpable, Ríos Montt no irá a prisión, debido a su estado de salud. El ex jefe de Estado fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad por la muerte de mil 771 ixiles durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983, pero diez días después la CC ordenó repetir el juicio al considerar que hubo fallos en el proceso.También se reanudará un proceso en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fungió como jefe de Inteligencia en el gobierno de Ríos. El juicio será este viernes por la tarde en el mismo Tribunal.Ríos nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Inició su carrera en el Ejército cuando tenía 17 años, donde fue nombrado jefe del Estado Mayor. En 1974 fue su primer intento para buscar la Presidencia de Guatemala, pero perdió las elecciones ante el general. Kjell Eugenio Laugerud García.El 23 de marzo de 1982, formó una junta militar que tomó al poder luego del Golpe de Estado en contra de Romeo Lucas García y se declaró presidente. El 8 de agosto de 1983 fue derrocado por su ministro de la Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores.En 1995, junto a su hija Zury Ríos, fueron electos diputados por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En las elecciones de 1999, cuando el FRG llevó a la Presidencia a Alfonso Portillo, volvió a ingresar al Congreso.En el 2003, intentó buscar la Presidencia, a pesar que tenía impedimento constitucional. Durante la resolución de la Corte de Constitucionalidad, un grupo de manifestantes del FRG desarrollaron actos violentos para que dejaran participar a Ríos, uno de esos eventos se conoció como el Jueves Negro y Viernes de Luto.Con información de Shirlie Rodríguez y Prensa Libre /Foto: Prensa Libre