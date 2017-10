Resumen del caso IGA: golpean a guardia, roban dinero y equipo de cómputo

"Cuatro sujetos entraron por el techo y me golpearon", esto fue lo que narró a Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía Joel Reyes, agente de seguridad del Instituto Guatemalteco Americano (IGA), ubicado en la 14 avenida A, zona 1 de Xela, el cual fue blanco de delincuentes el lunes reciente.De este lugar, ladrones luego de neutralizar al guardia, se llevaron Q5 mil en efectivo y equipo de cómputo, el cual no fue valorado, además de la memoria de grabaciones de las cámaras de vigilancia del centro educativo, según informe del Ministerio Público (MP).El auxiliar fiscal del MP, Rudy Agustín, explicó que se localizaron huellas e indicios; sin embargo, no dio más detalles de la investigación.Este es el segundo robo que ocurre en menos de un mes en el Centro Histórico de Xela, el primero fue en una zapatería ubicada en la 4a calle, zona 1. Pese a que en ambos puntos hay cámaras de vigilancia de Gobernación Departamental, estas no funcionan.Con información de Erick Colop