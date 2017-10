Policía entrega volantes para evitar hurto de vehículos

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Quetzaltenango entregan volantes donde brindan recomendaciones para evitar el hurto y robo de vehículos.Este es uno de los delitos que más se cometen en Quetzaltenango, según las estadísticas, porque el Ministerio Público (MP) conoció 20 denuncias en septiembre.El viernes reciente, en la 21 avenida, zona 3 de Xela, a pocos pasos de la Fiscalía Distrital del MP, ladrones hurtaron el picop P-707FGN. La víctima, un joven originario de Almolonga, dijo que fue a estudiar y al salir su vehículo ya no estaba.• Evite estacionar su vehículo en lugares solitarios.• Al estacionar su vehículo en la vía pública, no lo descuide por mucho tiempo.• Asegúrese de dejar cerradas las puertas.• No dejar objetos de valor a la vista.• Si observa a personas sospechosas merodeando, alerte a la Policía Nacional Civil (PNC).Con información de Erick Colop