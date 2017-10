Piloto: Le pagamos a dos grupos

Luego del ataque armado en contra de un piloto de la ruta Servibus, el miércoles por la noche en la zona 7 de Xela, pilotos paralizaron el servicio.Uno de los conductores, quien por seguridad pidió el anonimato, dijo que ellos saben que los pagos están a día con los extorsionistas, además que son dos grupos quienes los amenazan."Le pagamos a dos grupos la extorsión y no sabemos si es un tercer grupo quien está pidiendo dinero", dijo.Narró que el día del ataque, la Policía Nacional Civil (PNC) desarrolló redadas en toda la colonia San Antonio, pero no hubo capturas.Los buses fueron estacionados en la 29 avenida, zona 7, y según el piloto, no saben cuándo retornarán a laborar.Con información de Erick Colop