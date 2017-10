Maestro aprovecha su cargo para agredir a menor de edad

Saúl Franzua García, de 25 años, fue beneficiado con un criterio de oportunidad y tendrá que pagar Q1 mil 500 a un hogar de niños en Zunil.El Ministerio Público (MP) lo acusaba de aprovecharse que era director de un colegio para agredir de forma psicológica a un menor de edad. Según la acusación, García llamó a la dirección a un niño de segundo primaria, se bajó el pantalón y le pidió que tocará sus genitales, pero la víctima se opuso.Según las investigaciones, el niño le contó a sus padres, a pesar que el sindicado lo amenazó para no denunciarlo. Por este hecho se le acusó del delito de maltrato contra personas menores de edad.Claudia Orozco, fiscal del MP, indicó que no se dieron los medios necesarios para sindicar a García de un delito de agresión sexual, porque según ellos, no hubo contacto físico con el niño.Con información de Shirlie Rodríguez