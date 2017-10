Liberia vota entre los deseos de paz y los demonios del pasado

Más de dos millones de liberianos están llamados a votar este martes para escoger al sucesor de Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer elegida jefa de Estado en África.Un ex futbolista, un ex jefe de guerra o una modelo: son algunos de los 20 candidatos que los liberianos pueden marcar hoy en las variopintas papeletas electorales en unos comicios que aspiran a marcar, por fin, un cambio de poder pacífico.Hace sólo 14 años que acabó la guerra y ahora el país se despide de la presidenta que ha logrado la paz. Ellen Johnson Sirleaf se va con dos grandes logros: es la primera mujer en acceder a la presidencia de un país africano y adormecer los fantasmas de la guerra, aunque siguen merodeando, no sólo en la memoria de una nación pequeña que perdió 250 mil personas en el conflicto, que vio a casi 40 mil niños convertidos en soldados, sino porque algunos elementos de ayer siguen diluidos pero presentes.Es el caso de George Weah, por ejemplo, el famoso ex futbolista que aspira a presidente y tiene opciones, le ha propuesto a la ex esposa de Charles Taylor como vicepresidenta y ha recibido el apoyo del mismo Taylor desde la cárcel. O también el nombre mayúsculo de Prince Johnson, el hombre que torturó y mató delante de las cámaras al presidente Samuel Doe y que ahora es uno de los 20 candidatos; eso sí, no tiene opciones.Los liberianos están haciendo largas colas desde primera hora de la mañana para hacer una primera selección. Muy posiblemente habrá una segunda vuelta. A lo que aspiran todos, en eso coinciden, es el mantener la paz.Tras dos mandatos consecutivos, Sirleaf, de 78 años, y laureada con el premio Nobel de la Paz en 2011, no puede volver a presentarse.Para encauzar económicamente al país, arrasado entre 2014 y 2016 por la epidemia de Ébola, los candidatos insisten en un plan simple: el desarrollo de las carreteras en el caso de Joseph Boakai; de la agricultura, en el de Benoni Urey; mientras que Weah y Alexander Cummings defienden el impulso de la educación y de la formación profesional.La campaña fue "en gran medida pacífica", según la Comisión Electoral, mientras que solo se detectaron algunos altercados entre simpatizantes de George Weah y de Charles Brumskine.Con información de Radio Francia Internacional