Las ocho frases de Álvaro Arzú al salir de conferencia de prensa de #Cicig y #MP

El alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, acudió a la conferencia de prensa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), quienes dieron a conocer información sobre el caso de corrupción denominado “La caja de Pandora”, donde está involucrado Luis Lima, hermano del ex capitán Byron Lima Oliva, asesinado en Pavón.Cicig y MP ligan a la Municipalidad de Guatemala de ser contratista de Cooperativa Torre Fuerte, propiedad de Lima, además la fiscal general dijo que tramitarán el proceso de antejuicio contra Arzú. Durante la conferencia Arzú llegó y dijo:1.- “Aquí estoy para decirle que están pasando una factura, porque gracias a mí no ha habido otro golpe de Estado”.2.- “He defendido al presidente de la República porque considero que otro golpe sería terrible para el país”.3.- “Ellos trataron de dar otro golpe de Estado, pero yo lo impedí”.4.- “Mi opinión vale mucho más que una ametralladora”.5.- “Vine para que estos dos individuos —Thelma Aldana, fiscal general, e Iván Velásquez, comisionado de Cicig— sepan que voy a seguir apoyando al presidente de la Republica porque otro golpe de Estado en Guatemala sería terrible para sus hijos, nietos y todos sus familiares”.6.- “Me tiene sin cuidado el antejuicio”.7.- “Mi intención es venir a verles la cara a ellos —Aldana y Velásquez— que pretendían hacer otro golpe de Estado en Guatemala. Es gente que no puede llegar al poder mediante elecciones, sino debe tomar el atajo del golpe de Estado”.8.- “Me someto a cualquier investigación”.Foto: Prensa Libre