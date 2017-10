La oposición venezolana desconoce la victoria reivindicada por el oficialismo

El jefe de campaña de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunció que no reconoce los resultados de las elecciones, que dan al gobierno de Nicolás Maduro un triunfo en 17 gobernaciones contra cinco."En este momento no reconocemos ninguno de los resultados. Estamos ante un momento muy grave para el país", aseguró en rueda de prensa el jefe de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, quien pidió una auditoría total del proceso.Blyde afirmó que el gobierno "sabe que no es mayoría" y para ganar -añadió- tuvo que valerse de "violaciones" de leyes y "condiciones abusivas en un proceso electoral desigual, desequilibrado y cuyos resultados no reflejan la realidad"."Ni el pueblo venezolano ni el mundo se comen el cuento que nos echaron", señaló.El dirigente dijo que la MUD solicitó a todos sus comandos regionales verificar los resultados y le exigió una auditoría de la votación al Consejo Nacional Electoral (CNE)."Exigimos auditar todo el proceso, su sistema, las huellas (dactilares de los votantes), todo el proceso", añadió.Blyde también pidió a los candidatos que desde el lunes planteen "diversas actividades de calle en respaldo" a lo anunciado por la MUD."Invitamos al pueblo venezolano a luchar para cambiar a este sistema electoral que no es confiable", acotó.Según Maduro, el chavismo no solo obtuvo 17 gobernaciones, sino que también ganó la votación nacional con "54% de los votos frente a 45% del voto opositor".Más de 18 millones de venezolanos estaban llamados a sufragar para designar por cuatro años a los gobernadores de los 23 estados del país petrolero, después de cuatro meses de protestas que dejaron 125 muertos entre abril y junio.Antes de la elección, el chavismo tenía 20 estados y la oposición tres.Encuestadoras como Delphos y Datanálisis señalaban que si la abstención era baja la oposición podía ganar entre 11 y 18 gobernaciones.Con información de Radio Francia Internacional