Hurtan picop a pocos pasos del Ministerio Público de Xela

El hurto de vehículos encabeza el listado negro en Xela, esta vez un joven originario de Almolonga fue la víctima. El vehículo es un picop Toyota Tacoma gris placas P-707FGN.El perjudicado denunció que el viernes reciente fue a estudiar a un colegio en la 21 avenida, zona 3 de Quetzaltenango, y al salir su vehículo ya no estaba. El incidente ocurrió a menos de una cuadra de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP)."Dejé el carro cerca de donde tramitan licencias (Marsa) porque fui a estudiar y al regresar el carro ya no estaba", dijo el joven, quien pidió no revelar su nombre."En el sector hay una cámara y se ve cómo unos sujetos, en un vehículo blanco, se llevaron el carro y estas pruebas acá las tengo", dijo la víctima, mientras esperaba turno en el MP para darle seguimiento a su denuncia.Durante septiembre de este año, la Fiscalía del Crimen Organizado conoció 20 casos de hurto de vehículos.Con información de Erick Colop