Homenaje y críticas por los 50 años de la muerte del Che

El aniversario 50 de la muerte de Ernesto “Che” Guevara ha desatado una serie actividades y de homenajes en su honor, incluso por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia, pero también críticas y resistencia de los militares que lo derrocaron y ejecutaron el 9 de octubre de 1967.Una oleada de visitantes entre autoridades bolivianas, cubanas, familiares, simpatizantes e incluso compañeros de combate del guerrillero argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara conmemoran 50 años de su muerte en la pequeña ciudad de Valle Grande al sudeste de Bolivia.La presencia de los altos representantes de las fuerzas armadas en los actos de homenaje organizados por el gobierno generó en los últimos días críticas de diferentes grupos de oposición y colectivos ciudadanos, pero también de los ex combatientes que derrotaron a Guevara y decidieron organizar ahora sus propias actividades de homenaje a los 43 militares bolivianos caídos ante esta guerrilla.Tras realizar una caminata de dos kilómetros hacia La Higuera, poblado en el que el “Che” fue ejecutado por el Ejército boliviano, el presidente Evo Morales, quien considera esta conmemoración como un relanzamiento de la lucha antiimperialista, colocó una ofrenda floral en el busto de “El Che”.Junto a los ex guerrilleros cubanos Harry Villegas “El Pombo”, Leonardo Tamayo («Urbano») y autoridades de Estado, el ex presidente Carlos Mesa aseguró en su cuenta de Twitter que el gobierno comete una gran injusticia al olvidar a los 43 militares que perdieron la vida combatiendo contra la guerrilla del comandante Che Guevara.Con información de Radio Francia Internacional