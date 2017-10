Condenado a seis años por recibir dinero de extorsiones

Esta semana se desarrolló la audiencia resolutiva del proceso judicial en contra de Bryan Humberto Tot Ruano, sindicado del delito de extorsión.En la audiencia se determinó la culpabilidad de Tot Ruano y se le condenó a seis años de prisión. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) comprobaron que Tot recibía dinero en su cuenta bancaria, el cual era producto de intimidaciones.La defensa indicó, en la audiencia de conclusiones, que Tot no tenía conocimiento de los hechos, además que el dinero que ingresaba a su cuenta no era producto de las extorsiones.La acusación del MP indica que el condenado estaba de acuerdo con otras personas para exigir, mediante chantajes, el dinero y por ello prestó su cuenta donde recibió Q5 mil producto de las extorsiones.De acuerdo a la investigación, todos los días la víctima y sus familiares recibían llamadas telefónicas para exigirles el depósito a cambio de no hacerles daño. Tot fue detenido cuando fue a retirar el depósito.Con información de Shirlie Rodríguez