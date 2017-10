Cataluña: ¿Y ahora qué?

España atraviesa la crisis más grave desde el fin del franquismo al enfrentar la cada vez más concreta intención de los catalanes de separarse del resto del país y formar una república propia.Nadie dudaba que el ´si se llevaría la mayoría de los votos, un aplastante pero esperado 90%, en el referéndum por la independencia de Cataluña. A pesar que más de 10 mil policías fueron enviados por Madrid para evitar que se realice la consulta popular, más de dos millones de personas votaron, según el gobierno regional.“Estamos frente a la crisis más grave que la España democrática tiene que atravesar”, dijo a Radio Francia Internacional, el historiador francés especialista en España, Benoît Pellistrandi.“Reparar esta España constitucional luego de haber sufrido tales daños será extraordinariamente difícil, si además tomamos en consideración que la clase política española no está a la altura de la gravedad de la situación”, dijo Pellistrandi.El presidente el gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, convocó a los líderes de los principales partidos de oposición a nivel nacional, el PSOE y Ciudadanos, para afrontar los avances de los independentistas catalanes.Mientras dos grandes sindicatos UGT y CCOO y las dos principales asociaciones independentistas, llamaron a una huelga general el 3 de octubre para condenar "la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el gobierno hará "todo lo que la ley permite para impedir" una declaración unilateral de la separación de Cataluña del resto de España.“Con el 1 de octubre de 2017, se agrega una fecha histórica a la larga lista de eventos que el nacionalismo catalán podrá evocar para seguir reforzando su estado de víctima de España”, dice Pellistrandi.La ley del referéndum de Cataluña da un plazo de 48 horas para declarar la independencia. Sin embargo, el líder del gobierno catalán, Carles Puigdemont, dijo que la decisión no tendría efectos inmediatos mientras que hizo un pedido de mediación para resolver el conflicto que tiene con Madrid.“A mediano plazo no hay diálogo político posible en este momento entre las autoridades catalanas y las españolas. Y sobre el corto plazo hay una lógica de huida hacia adelante”, dice Pellistrandi. “Es muy probable que en los próximos días habrá una declaración unilateral de la independencia que llevará necesariamente a la decisión extremadamente grave pero constitucional de suspender la autonomía de Cataluña.”Los más de 10 mil policías enviados por Madrid se quedarán en la región autónoma el tiempo que sea necesario, indicó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.Con información de Radio Francia Internacional