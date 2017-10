Capturan a hermano de ex capitán Byron Lima

Luis Lima Oliva, hermano del ex capitán de Ejército de Guatemala, Byron Lima Oliva, fue capturado este jueves. Según las autoridades, estaría involucrado en actos de corrupción.Las autoridades descartaron que la detención está ligada al asesinato del ex capitán, ocurrido en julio de 2016, en la Granja Penal Pavón.El Ministerio Público (MP) informó que Lima fue detenido junto a otras siete personas, durante 14 allanamientos desarrollados en la capital, los cuales fueron coordinados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, explicó que en conferencia de prensa la Fiscal General, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) brindarán más detalles del caso.Algunos de los allanamientos se desarrollaron en el Sistema Penitenciario (SP), y algunos de los detenidos son sindicados de los delitos de fraude, peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros activos.En la lista de detenidos figura el abogado del ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y del ex capitán Lima Oliva, Moisés Galindo.Luis LimaZorayda Azucena Herincx SotoLuis Alberto González PérezMilitza Lorena Viera JuárezOswaldo Pop VelásquezAmado Randeli Valdez CastilloNorberto de Jesús Ortega BarcoMoisés Eduardo Galindo RuizCon información de Prensa Libre / Foto: Soy502