Victoria a medias de Angela Merkel en las legislativas alemanas

La canciller alemana y su partido obtienen algo más del 30% de los votos en las legislativas de este domingo. Un porcentaje menor al esperado, que le obliga a gobernar en coalición. Pero además, la extrema derecha le roba votos y logra entrar por primera vez al parlamento desde 1945. Varias ciudades protestaron por este resultado. Victoria con gusto amargo la de la canciller Angela Merkel tras las legislativas de este domingo en Alemania. Aunque ganó las elecciones por cuarta vez consecutiva y después de 12 años al frente de la primera economía europea, lo hizo con un porcentaje casi cuatro puntos menor al esperado y esto obligada a gobernar nuevamente en coalición. "No hay duda, esperábamos un resultado ligeramente mejor, eso es totalmente claro", reconoció tras su victoria la Canciller.Pero además, Merkel cedió terreno a la extrema derecha. Como preveían los sondeos, el partido Altenativa por Alemania, (AfD), obtuvo un poco más de un 13% de los votos por lo que esta fuerza entra por primera vez al Bundestag desde el fin de la segunda Guerra Mundial con cerca de 90 escaños y se transforma en la tercera fuerza política del país: "Por supuesto, estamos ante una enorme prueba, la AfD entrará al parlamento. Realizaremos un análisis profundo porque queremos recuperar a los votantes de la AfD resolviendo problemas y escuchando sus preocupaciones y, a veces, sus temores, pero sobre todo a través de una buena política ", se justificó la Canciller.Pero los grandes perdedores fueron los social demócratas (SPD) que hasta hoy gobernaban en coalición con el CDU-CSU de Merkel. Los de Martin Schultz obtuvieron el peor resultado de su historia desde 1949, con un poco mas del 20%: "Hoy es un día difícil y amargo para la socialdemocracia alemana. Hemos fracasado nuestro objetivo electoral después de sufrir una derrota en nuestro corazón de Renania del Norte-Westfalia. Hemos perdido las elecciones federales", dijo Schultz. Como primera medida el SPD anunció que no formarán nuevamente coalición con los conservadores de Merkel y que se pasan a la oposición. Formar un Gobierno con Verdes y Liberales sería entonces la única opción viable para el partido de la canciller.El principal obstáculo de esta opción radica en que ambos partidos defienden posiciones opuestas en multitud de temas, como la inmigración o el diésel. Las negociaciones podrían durar hasta finales de año, y Merkel no será designada canciller hasta que se haya formado una nueva mayoría. Además, Merkel descartó cualquier gobierno que se apoye en mayorías cambiantes.Poco después del anuncio de los resultados provisionales, se organizaron manifestaciones espontáneas delante de las sedes de Alternativa por Alemania (AfD) en Colonia (oeste), donde se reunieron 400 personas, pero también en Fráncfort (centro), Múnich (sur) y Berlín (este). En la capital alemana, un imponente cordón policial custodiaba una concentración de algo menos de un millar de manifestantes delante de la sala que había alquilado el AfD para la noche electoral en Alexanderplatz, en pleno centro de Berlín.La policía berlinesa anunció en Twitter dos arrestos por enfrentamientos de manifestantes contra las fuerzas de seguridad.Con información de Radio Francia Internacional