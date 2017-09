Vecinos piden a gobernador “que se ponga a trabajar”

Un confuso hecho armado en la 18 avenida, zona 1 de Xela, cerca del barrio El Calvario, provocó que los vecinos pidieran acciones concretas al gobernador departamental, Juan Climaco Rosales.Julio Toledo, subcoordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del sector, dijo que en el lugar del incidente hay una cámara de Gobernación Departamental, pero no funciona y es necesario que se “pongan cartas en el asunto” para mejorar la seguridad."Es lamentable que la cámara que está ubicada donde ocurrió el incidente no sirva, como vecinos estamos preocupados por la inseguridad en el sector", señaló.Los vecinos indicaron que aún no se reúnen con el gobernador, pero buscarán hacerlo lo antes posible para conocer qué acciones implementará para frenar la inseguridad.Con información de Erick Colop