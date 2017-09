En una decisión histórica, la Corte Suprema invalida la elección de Kenyatta

La justicia de Kenia tomó este viernes la histórica decisión de invalidar por "irregularidades" el resultado de las presidenciales de agosto, que dieron por vencedor al saliente Uhuru Kenyatta. Ordenó celebrar nuevos comicios en un plazo de dos meses.





Información Radio Francia Internacional.

En una decisión totalmente inesperda, la Corte Suprema de Kenia declaró inválida por "irregularidades" la elección el 8 de agosto pasado del presidente saliente Uhuru Kenyatta. El presidente del tribunal indicó que se registraron problemas en la transimisón de los votos. Recordemos que los observadores internacionales, como la Unión europea, que siguieron los comicios, los habían declarado fiables.Se trata de una "decisión histórica", reaccionó el candidato opositor Raila Odinga, quien había interpuesto su recurso ante el tribunal apenas dos horas antes del plazo legal. Odinga, de 72 años se presentó sin éxito a las elecciones de 1997, 2007 y 2013 en Kenia."Por primera vez en la historia de la democracia en Africa una corte sentencia que la elección del presidente ha sido irregular, es histórico", dijo Odinga poco después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema. En 2013, ya había impugnado los resultados de las elecciones presidenciales pero en vano.Escenas de alegría estallaron en algunas barriadas de la capital, Nairobi, y en el oeste del país, feudos de la oposición. "Por primera vez, tenemos justicia. Robaron las elecciones durante mucho tiempo. Se ha hecho justicia a 'Baba' [apodo de Raila Odinga]", declaró a la AFP una pescadera del suburbio de Kisumu (oeste). En las zonas simpatizantes con el poder predominaba la calma.Dada la violencia que vivió Kenia después de los últimos procesos electorales, en particular en 2007, se esperaba con ansias la reacción del presidente saliente Uhuru Kenyatta. "Personalmente, no estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado hoy pero la respeto", afirmó este viernes el mandatario en un discurso dirigido a la nación. Pidió a los ciudadanos que mantuvieran la "paz".A la espera de las razones del fallo cuyos detalles la Corte debería entregar en los próximos días, uno de los abogados de Kenyatta denunció una "decisión muy política" y advirtió que el país tendrá que "vivir con sus consecuencias".De acuerdo con el fallo, la Comisión Electoral (IEBC) deberá organizar nuevos comicios en un plazo de dos meses. Pero el opositor Raila Odinga ya advirtió que su formación política no confía en el organismo tal como está configurado hoy en día."Son responsables de actos criminales, la mayoría de sus miembros deberían estar en la cárcel y es por eso que vamos a pedir su procesamiento, porque han cometido crímenes contra el pueblo de Kenia", afirmó Odinga.La Comisión Electoral dijo tomar nota de la decisión de la Corte Suprema y aseguró que organizará los nuevos comicios. Se comprometió además a cambiar parte de su personal.