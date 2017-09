Trump pone fin al sueño de los ‘Dreamers’

Desde la costa oeste de California hasta Washington, miles de personas protestaron este martes en Estados Unidos tras la decisión de Donald Trump de poner fin al llamado DACA (el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que sirvió para evitar la deportación y conceder permiso de trabajo a miles de inmigrantes indocumentados.





Creado en 2012 por decreto por el ex presidente Obama, el DACA es un permiso de estadía y trabajo temporal de dos años que beneficia hoy a 800.000 inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.La abrogación del DACA se hará por etapas y no será efectiva antes del 5 de marzo de 2018. El presidente Trump dio así un plazo de seis meses al Congreso para eventualmente legislar sobre la materia.Si los congresistas no lo hacen, los Dreamers -en su mayoría mexicanos pero también centroamericanos- volverán a ser ilegales, en la medida que vayan venciendo sus permisos, y podrían ser deportados.La administración Trump considera que el decreto de Obama era "inconstitucional" y argumenta que quiere dar prioridad a "los trabajadores estadounidenses".Una decisión "errónea", "autodestructiva" y "cruel", reaccionó por su parte el ex mandatario Barack Obama, hasta ahora muy discreto.Entrevistados: Claudia Quiñonez, "Dreamer", y la socióloga especialista en inmigración de la Universidad de Kansas, Cecilia Menjívar.