Talleres Paniagua tiene permiso para instalar pasarelas

Talleres Paniagua, empresa que instala una pasarela en el periférico inconcluso cuenta con los permisos requeridos, según el encargado Cristian Paniagua.El encargado de la obra explicó que desde 2008 tienen la autorización para colocar estas estructuras, pero por cuestiones económicas no lo habían hecho."Desde el 8 de junio solicité al alcalde que me enviara el diseño de las pasarelas que deseaban, pero nunca lo recibí", añadió.Paniagua también indicó que la pasarela cuenta con las medias correspondientes y que son tres las que colocarán y que estas no representan ningún costo para la comuna altense.El juzgado de asuntos municipales detuvo la obra porque según ellos no tienen los permisos respectivos.