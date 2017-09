Septiembre será el mes más lluvioso, podría ser afectado por dos temporales

Septiembre es el mes más lluvioso de la época de 2017, según el Instituto Nacional de Sismología Vulcanología e Hidrología, (Insivumeh), quienes no descartan que se puedan registrar dos temporales en el territorio nacional.Según el análisis del ente meteorológico se darán fuertes precipitaciones debido a abundante humedad en el norte del territorio nacional."Las condiciones que se han registrado en los últimos seis días podría mantenerse, incluso habrá días que amanecerá lloviznando debido a los temporales, que no descartamos", explicó el meteorólogo de turno, Jorge Rodas en la estación del Insivumeh en Quetzaltenango.Rodas, aseguró que los municipios del norte del departamento podrán registrar caídas de granizo, como ocurrió ayer en el municipio de Sibilia.El huracán Irma que se elevó este martes a categoría cinco, no afectará el territorio guatemalteco, según las predicciones del Insivumeh.