Senadores reviven “Dream Act” tras fin de DACA

Cuatro horas después que el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciara el fin del programa de Acción Diferida para Menores Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) , legisladores de ambos partidos salieron al frente para revivir el proyecto de ley "Dream Act" para arreglar la situación de los jóvenes soñadores de "inmediato"."Es tiempo para nosotros en el Congreso de hacer lo correcto", dijo el senador demócrata Dick Durbin en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo republicano Lindsay Graham el martes por la tarde."Ahora estamos en una cuenta atrás para la deportación", agregó."La realidad de la situación es que estos niños básicamente no tienen otro lugar que ir aparte de Estados Unidos", agregó Graham. "Si alguna vez hubo una victoria en el tiempo moderno, sería el Dream Act".Los senadores Durbin y Graham, hicieron un llamado a los republicanos más conservadores y a todos los que se oponen al "Dream Act", una legislación que podría legalizar a los llamados “soñadores”, para que voten a favor del proyecto de ley que tuvo resistencia en el pasado.Ambos legisladores coincidieron en que este “es un momento definitivo” para empezar a arreglar el “sistema roto de inmigración” y que se puede dar el primer paso con aprobar el “Dream Act”.“Los niños –que fueron traídos por sus padres- no pueden quedar en la oscuridad, esa no es la solución”, indicó el senador Durbin.Al mismo tiempo, ambos legisladores coincidieron que se deben tomar acciones “ahora” porque seis meses es mucho tiempo porque pueden aparecer otros asuntos en el camino como el huracán Harvey u otros problemas que solucionar. “Tenemos que actuar ahora si no habrán catastróficas consecuencias”, señaló Durbin.“Debemos cuidar a estos niños. No vamos a permitir que ellos sean víctimas de una falla política”, aseguró el senador Graham.Minutos antes del anuncio bipartidista, la Casa Blanca no sólo defendió la anulación de DACA sino pidió al Congreso encontrar una solución.“Es trabajo del Congreso legislar, no es la labor del presidente crear leyes… ellos tienen la tarea de legislar. Creo que el pueblo estadounidense los eligió para esa tarea, y si no pueden hacerlo deberían despejar el camino y dejar que alguien más tome su misión para conseguirlo”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.