Sala no retira inmunidad a alcalde de El Palmar

Quetzaltenango.

Por Shirlie Rodríguez para Stereo 100 NoticiasLa Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango decidió no retirar la inmunidad al alcalde de El Palmar, Mario Ajanel, quien había sido denunciado por vecinos locales por haber dado el servicio de recolección de basura a una empresa que según los denunciantes no era su competencia.Los magistrados de la Sala Quinta determinaron que no hay medios suficientes para continuar la investigación en contra del edil.A pesar de las quejas que se convirtieron en una denuncia penal, el juez pesquisidor envió el informe a la Sala y fue ahí donde ya no se continuará el trámite, según la resolución de los magistrados.