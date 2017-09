Roban Q300 mil de zapatería

"Los ladrones se llevaron todo", esto expresó uno de los encargados de la zapatería El Castor, la cual fue blanco de los delincuentes el miércoles reciente.Los encargados del negocio, el cual se ubica en la 4a calle, entre 14 y 14A avenidas, zona 1 de Xela, indicaron que al llegar vieron que la persiana y los candados no tenían señales de haber sido dañados, incluso estaban con llave."Las pérdidas del robo se calculan en unos Q300 mil y se estima que son casi mil 500 pares de zapatos los sustraídos", informó el auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), Julio Alfaro.En el negocio hay cámaras y los maleantes no pudieron llevarse el aparato que graba las imágenes, añadió Alfaro. Esta es la segunda ocasión en tres años que saquean esta venta de zapatos, detalló uno de los encargados, quien por seguridad, no reveló su nombre.Con información de Erick Colop