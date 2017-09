El papa Francisco rendirá homenaje a víctimas de violencia en Colombia

Información La Voz de América.

El papa Francisco llegó la mañana del jueves a la Plaza de Bolívar de Bogotá donde miles de jóvenes lo esperaban desde la madrugada de este jueves para recibir su bendición y su palabra.Antes del encuentro con los jóvenes, el papa visitó al presidente Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño y ambos pronunciaron discursos en la plaza de Armas. Posteriormente Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, acompañaron al papa a la Puerta Blanca desde donde Francisco se encaminó en papamóvil hasta la catedral.El papa rendirá el jueves un homenaje a las víctimas de la violencia que ha desangrado a Colombia por más de cinco décadas y llamará a la reconciliación de una sociedad dividida por el proceso de paz con la guerrilla.El papa, que protagoniza su vigésimo viaje al exterior desde que fue ungido en el 2013, se reunirá con el presidente, visitará las reliquias de Santa Isabel de Hungría, orará ante la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del país, plantará un árbol y en la misa en el Parque Simón Bolívar, el papa bendecirá 1,5 millones de fieles a quienes invitará al perdón y a la reconciliación.En su agenda también contempla reunirse el jueves con los obispos colombianos y luego con los de la vecina Venezuela, país que ha enfrentado meses de protestas antigubernamentales en medio de una profunda crisis política y económica.Los colombianos creen que Francisco ayudará a hermanar un país polarizado entre quienes apoyan y aquellos que se oponen a que unos 7.000 exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se reintegren a la sociedad, como establece el acuerdo de paz que firmó el grupo con el Gobierno.“No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa”, dijo el Sumo Pontífice en la puerta de la Nunciatura, donde calificó de héroes a los jóvenes que lo recibieron el miércoles en medio de cantos, bailes y regalos.La primera visita papal en 31 años a Colombia se produce en momentos en que el Gobierno y las FARC implementan el pacto firmado el año pasado para acabar un enfrentamiento que dejó al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.En Colombia, de casi 50 millones de habitantes, más de un 70 por ciento de su población es católica y el país previamente recibió a Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986.Francisco, de 80 años y el primer papa latinoamericano, además visitará las ciudades de Villavicencio, Medellín y Cartagena.