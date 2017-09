Van 3 mil 800 réplicas desde terremoto del 7 de septiembre

Víctor Bautista, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metereología e Hidrología (Insivumeh), informó que desde el terremoto del 7 de septiembre reciente, el cual fue más sensible en el occidente del país, se han registrado 3 mil 800 réplicas.Bautista explicó que la mayoría no han sido sensibles y que los epicentros se han registrado en San Marcos y México, este último, el más afectado esta semana por el terremoto del 19 de septiembre reciente, el cual ha dejado más de 240 muertos."Le hacemos un llamado a la población para que este precavida y que no se deje engañar con información falsa en redes sociales donde se anuncia un terremoto. Los sismos no se pueden pronosticar", remarcó Bautista.El sismo del 7 de septiembre fue de 7.1 grados en la escala de Richter y se registró a las 22.49 horas.Con información de Erick Colop