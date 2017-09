Lanzan bomba lacrimógena afuera de URL Xela

Por Fernando Castellanos Con información de Shirlie Rodríguez Esta noche fue lanzada una bomba lacrimógena en la afueras del campus central de la Universidad Rafael Landivar, ubicado en la 14 avenida zona 3 de Xela. Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para atender a algunas personas afectadas por el humo que ingreso a las instalaciones. Elementos de seguridad privada no permitieron el ingreso de medios de comunicación al centro universitario, por lo que no se puede determinar la cantidad de personas afectadas. Autoridades de la universidad aún no se pronuncian oficialmente al respecto. En desarrollo