Jimmy Morales evita investigación por la financiación de su campaña electoral

El Congreso de Guatemala resolvió que el presidente Jimmy Morales no sea investigado por la fiscalía y un órgano de la ONU por supuestas irregularidades en las finanzas del partido que lo llevó al poder en 2015, al rechazar este lunes que se le retire su inmunidad.





Con esta decisión, la Comisión Pesquisidora del Congreso responde a la solicitud de la Fiscalía Contra Delitos Electorales y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, un ente adscrito a la ONU) para que se investigue al presidente Jimmy Morales por supuesta financiación ilícita de las presidenciales de 2015.El tribunal electoral ha denunciado que el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del que Morales era secretario general, ocultó procedencia de por lo menos cuatro millones de quetzales, el equivalente a medio millón de dólares en gastos de campaña, fondos que no fueron reportados.El máximo ente electoral ha subrayado que Jimmy Morales hizo caso omiso a los llamados para que cumpliera con la rendición de cuentas a la que obliga dicha ley. La denuncia concluye que la actitud de Morales por acción u omisión es susceptible de seguir una causa penal en su contra.Esta decisión dio un giro radical cuando pasó a manos de los parlamentarios, ya que en la primera ronda de votación en sesión plenaria, con 104 votos a favor fue protegido para evitar que le quitaran la inmunidad a Morales y únicamente 25 votos a favor de retirarle la inmunidad, logrando con esto que no sea investigado por el delito de financiamiento ilícito.Finalmente se cumplió con lo que decían los analistas: Morales sería salvado o resguardado por los parlamentarios.“Era un escenario previsible. Parte de la sociedad civil organizada y medios de comunicación habían advertido que existe un pacto de corrupción entre algunas bancadas legislativas que se han visto afectadas por investigaciones de la CICIG en relación a negocios criminales y corrupción”, explicó el analista Elvin Díaz, entrevistado por RFI.“Aun cuando se haya archivado la causa es una causa que no está del todo cerrada. En cualquier momento en otro escenario, otro momento de crisis política, cualquier diputado puede invocar esa causa y volverla a reactivar”, agregó.Al saber dicha decisión, organizaciones y parte de la población no tardaron en mostrar su enojo y convocar este 12 de septiembre a una marcha que saldrá de distintos de la ciudad de Guatemala.Cabe recordar que Jimmy Morales llegó al poder para reemplazar al ex general Otto Pérez Molina que fue enviado a prisión en 2015 por encabezar una mega red de corrupción conocida como “La Línea”.