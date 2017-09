Hacen allanamientos por dictámenes médicos de Roxana Baldetti

En seguimiento a la investigación de dictámenes médicos de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, se llevan a cabo al menos tres allanamientos en el municipio de Mixco por la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP).Las pesquisas iniciaron luego de que se conociera que un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Baldetti no ameritaba estar internada en un centro asistencial, situación que se contradecía con un primer informe emitido por la institución, donde se acreditaba lo contrario.La portavoz del ente investigador, Julia Barrera, indicó que las diligencias esperan localizar indicios relacionados a su expediente clínico.El Juez de Mayor Riesgo “A” Miguel Ángel Gálvez, en julio solicitó una respuesta del Hospital Mediservicos Petapa donde se encontraba internada Baldetti, del por qué seguía allí si en las conclusiones del Inacif, no ameritaba tratamiento hospitalario de urgencia.Según el dictamen del Inacif, la exmandataria tenía una bacteria que afectaba su salud, por lo que se recomendó fuera trasladada a un centro asistencial para practicarse exámenes médicos, sin embargo, no debía quedar hospitalizada. Pese a la orden pasó más de cinco días en el centro asistencial.