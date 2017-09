Google, Facebook y Twitter llamados a testificar sobre injerencia rusa

Los gigantes Google, Facebook y Twitter van a comparecer el 1 de noviembre ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia pública sobre la creciente evidencia de que fueron manipulados de manera encubierta en la campaña que terminó con el triunfo de Trump.“El Congreso y los estadounidenses necesitan escuchar esta importante información directamente de esas compañías”, dijeron los legisladores en un comunicado.Facebook ya admitió que presuntos compradores relacionados con Rusia colocaron el año pasado unos 3 mil anuncios cuya intención era, al parecer, influir en la elección. El costo de esos anuncios fue relativamente modesto: 100 mil dólares (Q733 mil, según el tipo de cambio de Guatemala).Twitter fue utilizado por las supuestas operaciones rusas para bombardear con tuits políticamente divisivos y anti-Clinton. En cambio Google ha dicho que no fue utilizado en esa supuesta campaña. Pero de acuerdo con Buzzfeed, su sistema automatizado de anuncios dirigidos permitió difundir directamente anuncios a personas que utilizaban términos de búsqueda racistas y antisemitas.Los anuncios no mencionaban específicamente la elección, la votación o un candidato en particular. El propósito era difundir mensajes y opiniones pro-Kremlin, evocar temas como la comunidad LGBT, la inmigración y el derecho al porte de armas. Los anuncios también buscaban impulsar a los rivales demócratas y republicanos de Clinton, así como sembrar la discordia entre los electores para socavar la base electoral de la ex candidata presidencial demócrata.Antes también podrían testificar ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes los legisladores Mike Conaway y Adam Schiff, que encabezan la investigación rusa en la cámara baja.Con información de Radio Francia Internacional