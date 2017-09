“Existirán mil razones para colocar una bandera negra”

La bandera negra que estuvo colocada varios días en el edifico del centro cultural Casa No’j de la zona 1 de la ciudad altense, es parte de una muestra artística en la que se busca manifestar de forma pacífica la inconformidad de la población ante las acciones del gobierno.La autora de este performance es Regina José Galindo, una artista guatemalteca que ha presentado sus obras en distintos lugares del mundo y lleva el mensaje de violencia y corrupción que aqueja al país.Este martes el Gobernador Departamental, Juan Climaco Rosales, solicitó al director de Casa No’j, Ernesto Pacheco, que se retirara la pieza, ya que según él, algunos vecinos llegaron a demostrar su inconformidad por la bandera."Le ordené inmediatamente su retiro y me respondió con prepotencia y abusivez que debía consultar antes, despreciando la orden de Gobernación", mencionó el funcionario quien agregó que su finalidad no era hacer valer la ley, sino dialogar.La artista Regina José Galindo fue notificada de que debían retirar la bandera y al hablar para Stereo100, refirió que la pieza lleva 17 años de ser expuesta durante septiembre en diferentes puntos del país y no había sido censurada como ahora en Xela."La situación de tensión que vivimos ahora hace que los representantes del estado se sienten atemorizados y reaccionan de esta manera", mencionó la artista.Según Galindo, se instaló la bandera en Xela en un lugar visible durante las actividades de feria y así manifestar la inconformidad."Guatemala está en una crisis, existirán mil razones para que tengamos que poner una bandera negra, porque el país está desbordado en violencia y corrupción", concluye la artista.