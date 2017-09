Encuentran cadáver de adolescente con heridas de arma blanca

.La mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de Gerson Vásquez Gómez, de 15 años, quien tenía varias heridas de arma blanca en el cuello, en la ruta que conecta los municipios de Cajolá y Sibilia.De acuerdo con la información de Bomberos Voluntarios de Cajolá, la víctima presenta varias heridas arma blanca en el cuello, sin embargo, no había sido identificado.

El adolescente que vestía una playera, chumpa, pantalón y calcetines, todo de color negro fue identificado por su padre Pedro Vásquez, quien relató que su hijo salió a ver las antorchas pero ya no regresó. "Mi hijo salió a ver las antorchas pero ya no regresó, siempre salía a pasear pero nunca le había pasado nada", relató su padre mientras observaba cómo el cadáver de su hijo era trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Vásquez detalló que el menor salió ayer por la noche para pasear en el centro del municipio de San Juan Ostuncalco, pero ya no volvió.Datos de investigación del la Policía Nacional Civil (PNC), se presume que se trate de una pelea de grupos rivales ya que el joven pertenece a un grupo denominado "los Rockeros".