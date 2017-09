Convocan a manifestar en la cuidad capital

Por Martín Calderón para Stereo 100 NoticiasQuetzaltenango. El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció esta mañana que manifestarán pacíficamente este 20 de septiembre en la ciudad capital.El representante de Codeca, Eduardo Vázquez, dijo que no bloquearán carreteras, sino que solo harán una manifestación pacífica la cual partirá de diferentes puntos de la capital."Vamos a pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los diputados, pero si no tenemos una respuesta favorable tomaremos otras medidas", añadió.Además, el representante de Codeca dijo que aún no se reúnen con los 48 Cantones de Totonicapán, pero aseguran que se unirán para continuar con las manifestaciones.